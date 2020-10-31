В возрасте 90 лет умер Шон Коннери

CentralAsia (CA) - Британский актер Шон Коннери умер в возрасте 90 лет, сообщает Би-би-си со ссылкой на его родственников.

Коннери умер ночью во сне на Багамских островах. Некоторое время перед смертью актер болел, передает издание.

Наибольшую известность Коннери получил благодаря главной роли в серии фильмов про Джеймса Бонда. Кроме съемок в бондиане актер сыграл более чем в 70 картинах, в том числе в фильмах «Индиана Джонс и последний крестовый поход» и «Скала».

Коннери — лауреат премии «Оскар», двукратный лауреат премии BAFTA, а также трехкратный лауреат премии «Золотой глобус». «Оскар» Коннери получил в 1988 году, когда его признали лучшим актером второго плана за роль ирландского полицейского в драме «Неприкасаемые», BAFTA — в 1988 году за лучшую мужскую роль («Имя розы») и в 1998 году в номинации «Человек года». В 2000 году актер получил рыцарский титул.

В 1958 году Коннери дебютировал на большом экране, сыграв в мелодраме «В другое время, в другом месте», а уже в 1962 году на экраны вышел первый фильм с ним о британском секретном агенте 007 Джеймсе Бонде. После этого Коннери исполнил роль агента еще в шести фильмах бондианы, в том числе в картинах «Из России с любовью» (1963), «Голдфингер» (1964), «Шаровая молния» (1965), «Живешь только дважды» (1967), «Бриллианты навсегда» (1971), а также в ремейке «Шаровой молнии» — ленте «Никогда не говори «никогда» (1983).