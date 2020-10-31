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  31 октября 2020
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В Минске прошли задержания на оппозиционном марше

CentralAsia (CA) -  Несколько человек задержаны на несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

Как она сообщила "Интерфаксу", их доставят в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.

Акция протестующих женщин и людей с инвалидностью проходит в центре города. Общее количество ее участников достигает примерно двухсот человек, передает корреспондент агентства.

Две колонны - женский марш и марш людей с инвалидностью - объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и идут в сторону площади Победы с бело-красно-белыми флагами и зонтиками.

В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке с 26 октября.

Особенно массовые манифестации проходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.

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