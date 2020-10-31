В Минске прошли задержания на оппозиционном марше

- Азия и мир, общество
- 21:44, 31 октября 2020
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CentralAsia (CA) - Несколько человек задержаны на несанкционированной акции протеста в Минске в субботу, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
Как она сообщила "Интерфаксу", их доставят в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства.
Акция протестующих женщин и людей с инвалидностью проходит в центре города. Общее количество ее участников достигает примерно двухсот человек, передает корреспондент агентства.
Две колонны - женский марш и марш людей с инвалидностью - объединились на проспекте Независимости в районе Красного костела и идут в сторону площади Победы с бело-красно-белыми флагами и зонтиками.
В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, считает их сфальсифицированными, требует отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов.
Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке с 26 октября.
Особенно массовые манифестации проходят по воскресеньям, когда на улицы только в Минске выходят порядка сотни тысяч человек.