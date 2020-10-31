Москва поможет Еревану, если бои перекинутся на Армению

CentralAsia (CA) - Россия окажет Еревану необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении.

Об этом говорится в заявлении МИД РФ в связи с обращением премьер-министра Армении Николы Пашиняна к президенту РФ Владимиру Путину.

«Подтверждаем приверженность Российской Федерации союзническим обязательствам в отношении Республики Армения, в том числе вытекающим из Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 года», - говорится в сообщении.

В МИД России вновь призвали стороны нагорно-карабахского конфликта к незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей, достигнутых министрами иностранных дел РФ, Азербайджана и Армении в Москве 10 октября текущего года.