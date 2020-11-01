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  1 ноября 2020
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В Англии объявлен повторный локдаун до декабря

CentralAsia (CA) -  В Великобритании будет введен карантин из-за роста числа больных коронавирусом, сообщил премьер-министр Борис Джонсон в обращении к нации.

Ограничения начнут действовать 5 ноября и продлятся как минимум месяц, до 2 декабря.

В своем обращении премьер-министр объявил о следующих мерах:

закроются пабы, рестораны, непродовольственные магазины. Продажа еды будет осуществляться навынос, продолжит работать доставка;
гражданам разрешат покидать дома только в случае необходимости. Уважительными причинами будут считаться поездка по учебе, работе (если сотрудник не может работать из дома), выход для занятий спортом, посещения больницы, покупки товаров первой необходимости или для заботы о других;
школы и университеты продолжат работать;
матчи Английской премьер-лиги продолжатся во время карантина. Число заболевших в Британии, по данным на 31 октября, превысило 1 млн человек и составило 1 011 660. От коронавируса в стране умерли 46 555 человек (случаи, когда смерть была зафиксирована в течение 28 дней после первого положительного теста на вирус).

В марте в стране уже вводили карантин. Тогда гражданам тоже запретили покидать дома без крайней необходимости, были отменены все социальные события и мероприятия (кроме похорон), включая свадьбы. Были закрыты непродовольственные магазины, библиотеки, религиозные учреждения, спортзалы, введен запрет собираться группами более двух человек.

В октябре на фоне второй волны коронавируса некоторые европейские страны также объявили о возвращении ограничений. Такие решения приняли Франция, Германия, Бельгия и Австрия.

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