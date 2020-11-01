Во Франции тяжело ранен православный священник, подозреваемый задержан

CentralAsia (CA) - Православный священник ранен в результате вооруженного нападения во французском городе Лионе. Полиция сообщила, что нападавший скрылся, ведутся его поиски. Как сообщает Би-би-си, задержан один человек, он соответствует описанию свидетелей, но не совсем ясно, причастен ли он к нападению.

Министерство внутренних дел Франции подтвердило в "Твиттере", что произошел серьезный инцидент, ситуация развивается, однако никаких подробностей не сообщил.

Как сообщается, на месте происшествия находятся сотрудники служб безопасности и врачи скорой помощи. Населению рекомендуется до окончания полицейской операции избегать этого района.

Очевидцы слышали два выстрела недалеко от греческой православной церкви в седьмом округе Лиона.

Выстрелы прогремели примерно в 16:00 по местному времени, когда священник закрывал церковь.

Сам священник успел сказать полиции, что не знал нападавшего на него человека.

на месте происшествия.

Источник в полиции сообщил агентству Франс пресс, что нападавший был вооружен обрезом охотничьего ружья.

Лионская газета Le Progres пишет, что задержан подозреваемый в нападении на священника. Как сообщается, подозрительного мужчину в закусочной заметили пожарные. Имел ли он отношение к преступлению, пока неизвестно. Оружия при нем обнаружено не было. Продолжается проверка его возможной причастности к нападению.

Как сообщается, священник находится в тяжелом состоянии, Рейтер сообщает, что он получил опасные для жизни ранения, ему была оказана медицинская помощь на месте, после чего он был госпитализирован.

Полное имя священника не называется, но, как сообщается, он грек, Николас К. Известно, что ему 52 года и у него трое детей.

Это нападение произошло через несколько дней после другого инцидента - нападения на церковь в Ницце, которое президент Макрон назвал терактом.

После нападения в Ницце Макрон мобилизовал тысячи военных на охрану общественных объектов, в том числе церквей.