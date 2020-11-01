В Казахстане задержан экс-министр здравоохранения, - СМИ

CentralAsia (KZ) - Бывшего министра здравоохранения Казахстана Елжана Биртанова задержали по делу о хищениях, сообщает КазТАГ.

"Биртанов задержан, сейчас он находится в ИВС Нур-Султана", – сообщил агентству источник 31 октября.

По данным издания, экс-главу Минздрава подозревают в хищении средств на сумму около 526 млн тенге, которые выделили на цифровизацию.

Изначально в комитете по финансовому мониторингу информацию о задержании Елжана Биртанова не подтвердили и не опровергли. Позже ведомство распространило комментарий по этому поводу.

"Комитет по финансовому мониторингу МФ РК сообщает, что сведения о следственных действиях в отношении бывшего министра здравоохранения РК не подлежат разглашению в соответствии со статьей 201 УПК РК. Как только будет информация, мы обязательно сообщим", – сказал официальный представитель комитета Арман Жунусов.

Он отметил, что подробную информацию, возможно, предоставят 2 ноября.

25 июня глава государства освободил Елжана Биртанова от должности министра здравоохранения страны. На его место назначили Алексея Цоя.

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