Туркменистан продлил отмену международных рейсов до конца 2020 года

CentralAsia (TM) - Представительства «Туркменских авиалиний» сообщили, что в связи с пандемией COVID-19 и в целях безопасности пассажиров продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании по 31 декабря 2020 года включительно.

Билеты действительны до 31 декабря 2021 года. Пассажиры отмененных рейсов могут обменять свой билет на любой рейс до указанной даты. Для этого необходимо дождаться возобновления полётов и обратиться по месту приобретения авиабилета для его обмена. Если поездка не состоится, то пассажир может обратиться за возвратом денег в тот же срок, подчёркивается в информации.

Отменяются все рейсы по направлениям:

Ашхабад – Стамбул – Ашхабад

Ашхабад – Москва – Ашхабад

Ашхабад – Санкт-Петербург – Ашхабад

Ашхабад – Казань – Ашхабад

Ашхабад – Минск – Ашхабад

Ашхабад – Алматы – Ашхабад

Ашхабад – Франкфурт-на-Майне – Ашхабад

Ашхабад – Бирмингем – Ашхабад

Ашхабад – Амритсар – Ашхабад

Ашхабад – Дели – Ашхабад

Ашхабад – Дубай – Ашхабад

Ашхабад – Абу-Даби – Ашхабад

Ашхабад – Пекин – Ашхабад

Ашхабад – Бангкок – Ашхабад

Туркменистан продолжает работу по организации возвращения своих граждан, находящихся за рубежом. Ранее правительство Туркменистана организовало вывозы граждан из Турции, России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Индии, Казахстана и стран Евросоюза.