В Молдавии проходят выборы президента

CentralAsia (CA) - В Молдавии 1 ноября началось голосование на выборах президента. В гонке участвуют восемь кандидатов, но наилучшие шансы имеют пророссийский президент Игорь Додон и прозападный экс-премьер Майя Санду, передает РБК.

Всеобщие выборы президента проходят в Молдавии лишь во второй раз. На первых, в 2016 году, победу одержал Игорь Додон, построивший кампанию на необходимости сближения с Россией. Четыре года его позицию не изменили. Он продолжает говорить о необходимости нейтральной внешней политики, развития отношений с Евразийским экономическим союзом и Москвой.

Противостоят ему семь кандидатов. Главный противник — Майя Санду, бывший премьер-министр и лидер в проевропейской Партии действия и солидарности. На прошлых выборах Санду проиграла Додону во втором туре.

Другой соперник Додона — глава партии «Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе. На президентских выборах в 2016 году он отозвал свою кандидатуру в пользу Санду, ставшей единым кандидатом от правых сил. На выборы также идут мэр города Бельцы, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый, бывший руководитель Либерал-демократической партии Тудор Делиу, Виолетта Иванова, поддержанная партией «Шор», лидер Партии национального единства Октавиан Цыку и Дорин Киртоакэ от блока Unirea.

Согласно проведенному Ассоциацией социологов и демографов опросу общественного мнения «Vox Populi — октябрь», за нынешнего президента готовы отдать голоса 42,9%, а за Санду — 24,3%. Так что эксперты не исключают проведения второго тура.

Для победы в первом туре необходимо набрать более 50% голосов. Президент Додон уверен, что ему это удастся. «Все будет зависеть от того, какой выход будет на голосование <...>. С учетом того, что четыре года назад в первом туре я получил 680 тыс. голосов и мы считаем, что не потеряли существенно наш электорат, позиции на нашем поле, при явке 1,2–1,3 млн у нас есть реальный шанс для того, чтобы победить в первом туре», — объяснил он в интервью РБК.

Голосовать граждане страны будут не только в Молдавии, но и в России, а также в государствах Европейского союза.