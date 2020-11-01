Туркменистан продлил до конца года ограничения на пересечение госграницы

CentralAsia (TM) - Туркменистан продлил до 1 января 2021 года временные ограничения на пересечение государственной границы и международное транспортное сообщение. Об этом сегодня сообщило информационное агентство "Oриент".

Ограничения касаются граждан Туркменистана, иностранцев и лиц без гражданства. Также продлеваются ограничения на международное воздушное, морское, железнодорожное и автомобильное сообщение за исключением отдельно принятых решений.

"Эти меры вводятся в целях предупреждения завоза и распространения в стране острых инфекционных заболеваний", -- отмечается в сообщении.

В Туркменистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.