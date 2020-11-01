Ким Чен Ын замечен в сопровождении бывшей девушки, - СМИ

CentralAsia (CA) - Лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына заметили в сопровождении бывшей девушки — 43-летней поп-звезды Хен Сон Воль. Об этом сообщает NK News.

Как передает газета The Times, Хен Сон Воль находилась рядом с Ким Чен Ыном в официальных поездках и на военном параде. При этом издание отмечает, что супруга главы КНДР Ли Соль Чжу с начала января не появляется на публике.

Журналисты предположили, что Хен Сон Воль взяла на себя некоторые задачи, которые ранее выполняла младшая сестра северокорейского лидера Ким Е Чжон.

При этом телеканал SBS сообщал, что позиции Ким Е Чжон в правительстве могли усилиться, и теперь она занимается дипломатическими отношениями с США и Южной Кореей. В то же время обязанности повседневной поддержки лидера КНДР перешли к Хен Сон Воль.

Хен Сон Воль в разные годы была участником и руководителем музыкальных ансамблей в КНДР. В 2017 году она стала членом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, а в 2018 году посетила Южную Корею в составе делегации КНДР на переговорах о совместном выходе под флагом объединенной Кореи на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане.



