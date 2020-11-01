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  1 ноября 2020
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В Минск ввели бронетехнику с пулеметами

CentralAsia (CA) -  В Минск въехали бронированные вездеходы с пулеметами на крыше. Об этом сообщает «Интерфакс».

Такую технику в белорусской столице замечают впервые на фоне заявлений президента Александра Лукашенко в преддверии очередных протестов. Броневики были без номеров. Они проследовали в направлении стелы «Минск город-герой».

Ранее в Минске въезжали лишь БТР, которые традиционно охраняли от протестов резиденцию Лукашенко.

30 октября белорусский президент заявил, что оппозиция планировала начать в стране войну изнутри.

26 октября, после того как бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила всеобщую забастовку, в стране начался новый всплеск протестной активности. Ряд крупных предприятий столкнулся с проблемами на производстве, на улицы вышли студенты, пенсионеры и врачи. Лукашенко не считает, что победил на выборах в августе обманом, а также называет все сообщения об издевательствах над задержанными и заключенными фейками. События последних дней в стране он назвал «террористической войной».

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