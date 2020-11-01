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  1 ноября 2020
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На выборах в Грузии побеждает правящая партия

CentralAsia (UZ) -  ЦИК Грузии подсчитал более 90 процентов бюллетеней. Партию "Грузинская мечта" поддержали чуть более 48 процентов проголосовавших, оппозиционную ЕНД - около 27 процентов, передает DW.

На выборах в однопалатный парламент Грузии победу одержала правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия". Это следует из предварительных официальных результатов, опубликованных Центральной избирательной комиссией в воскресенье, 1 ноября, после подсчета более 90 процента бюллетеней. По оценке ЦИК, она набрала чуть более 48 процентов голосов избирателей. Председатель правящей партии Бидзина Иванишвили поздравил сторонников с победой на выборах, не дожидаясь предварительных официальных данных и ссылаясь на экзитполы.

Оппозиционную партию "Единое национальное движение" (ЕНД) поддержали около 27 процентов проголосовавших, показывают данные ЦИК. "Европейская Грузия - движение за свободу" и пророссийская партия "Альянс патриотов" получили более 3 процентов голосов. Всего 1-процентный избирательный барьер на момент публикации преодолевают 9 партий.

По словам исполнительного секретаря "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, правящая партия в парламенте на данный момент получает 76 мандатов. Это дает ей возможность единолично сформировать правительство. "Это означает, что мы можем без учета второго тура выборов по мажоритарным округам сформировать правительство и объявить ему во главе с Георгием Гахарией (действующим премьером. - Ред.) вотум доверия", - сказал в воскресенье на брифинге генеральный секретарь этой партии Каха Каладзе.

Грузинская оппозиция считает выборы сфальсифицированными. Лидеры оппозиционных партий намерены просить международных наблюдателей не признавать парламентские выборы легитимными. На 15.00 (мск) в центре Тбилиси созывается митинг.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, с 2004 по 2015 годы являвшийся лидером ЕНД, назвал итоги парламентских выборов триумфом грузинских оппозиционных сил. Он считает первоочередной задачей формирование правительства национального единства с другими оппозиционными партиями. Саакашвили добавил, что не будет претендовать на пост премьер-министра в этом правительстве.

Парламентские выборы в Грузии проходили по новым правилам. Порог для прохождения партий снижен с 3 до 1 процента. В выборах принимали участие 48 партий и два блока. В парламент Грузии выбирают 150 депутатов: 120 - по спискам и 30 - по мажоритарной системе. Парламент избирается на четыре года.

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