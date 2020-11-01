В Тбилиси оппозиция вышла на улицы с требованием повторных выборов

CentralAsia (CA) - Сторонники оппозиции пришли к зданию парламента Грузии в Тбилиси с требованием признать недействительными прошедшие парламентские выборы. Об этом сообщает «Рустави 2».

На проспекте Руставели собрались несколько тысяч человек, не согласных с результатами ЦИК. По их данным, лидирует правящая партия «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

На акции выступают представители молодежного крыла партий, также там находятся лидеры почти всех оппозиционных партий, которые прошли в парламент, кроме «Альянса патриотов» и партии «Граждане».

По словам бывшего мэра Тбилиси, одного из лидеров партии «Европейская Грузия» Гиги Угулава, в следующее воскресенье, 8 ноября, в столице запланировано масштабное шествие. Оппозиция также не исключила, что акции протеста станут ежедневными.

Как передает «Интерфакс», на митинге лидеры оппозиции заявили, что отказываются входить в новый парламент. Лидер «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе посчитал, что бойкот оппозиции не помешает признанию полномочий законодательного органа. Он отметил, что согласно конституции, парламент полномочен приступить к работе, если на заседании присутствует большинство списочного состава, то есть 76 депутатов. При этом Мдинарадзе выразил уверенность, что «Грузинская мечта» будет иметь в парламенте более 90 депутатов из 150.