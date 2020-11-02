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  2 ноября 2020
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МИД Монголии объявил о запуске ежемесячной кампании по изучению монгольской письменности

CentralAsia (MNG) -  Министерство иностранных дел Монголии решило организовать в ноябре кампанию «Месяц монгольской письменности», чтобы расширить использование монгольской письменности.

Открывая ежемесячную кампанию, министр Н. Энхтайван сказал: «Монгольский язык и национальная письменность являются ценным интеллектуальным и культурным наследием монгольского народа, они — корень нашей цивилизации, гарантия единства страны, национальной безопасности и независимости. Вертикальное монгольское письмо — одно из больших различий между нами и остальным миром. Мы унаследовали такое прекрасное наследие от наших предков, чтобы мы могли изучить его и использовать в нашей продуктивной работе».

Министр Н.Энхтайван подчеркнул необходимость повторного использования национального классического монгольского письма тысячелетней историей, более широкого внедрения его в международных отношениях Монголии, его популяризации за рубежом и изучения бесценных исторических трудов, написанных монгольским письмом. И их ведомство объявило, что начинает кампании месячное изучение «монгольской письменности», используя свои внутренние ресурсы, прежде всего из других министерств.

В целях реализации «Закона о монгольском языке», одобренного парламентом Монголии в 2015 году, и «Национальной программы монгольской письменности-III», одобренной правительством в марте 2020 года, был утвержден госсекретарем «Предварительный план действий по увеличению использования монгольской письменности в Министерстве иностранных дел в 2020-2021 годах».

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