Один из монгольский коммерческих банков скоро начнет предлагать крипто-услуги

CentralAsia (MNG) - Второй по величине банк Монголии, TDB Bank, недавно решил начать предлагать криптоуслуги.

Сообщается, что Банк торговли и развития Монголии, также известный как TDB Bank, планирует начать предлагать услуги, связанные с криптовалютой. Банк из Улан-Батора стремится добавить поддержку криптовалютного хранения, депозитов, кредитов, денежных переводов и управления активами. TDB Bank предложит своим гражданам крипто-услуги.

Банки по всему миру начинают наконец принимать тот факт, что криптоиндустрия никуда не денется. Некоторые сделали это, добавив учетные записи для криптовалютных предприятий, в то время как центральные банки разрабатывают свои собственные CBDC.

Есть даже некоторые банки, которые начали предлагать услуги, связанные с криптовалютой, аналогичные тем, что пользователи могут найти в секторе DeFi. Однако, имея многолетний опыт в предоставлении своих услуг, а DeFi все еще молодой и недостаточно развитый, банки, которые предпочитают предлагать такие услуги для криптовалют, все еще имеют преимущество, несмотря на то, что они централизованы.

Следующим в очереди будет банк TDB Bank Монголии. Для этого банк — один из старейших в Монголии — объединился с блокчейн-компанией Hexland, а также с технологической фирмой Delio.

Сделка довольно крупная для всех участников, учитывая, что это второй по величине банк в стране с 50 филиалами по всей стране. В основном банк работает с промышленными клиентами, в его портфеле более 400 местных компаний. В сделку также войдут некоторые дополнительные участники, такие как MDKI — монгольская компания по добыче полезных ископаемых и блокчейн (Mongolian mineral resource and blockchain firm). Что касается Hexland, это компания, которая предоставляет такие услуги, как проверка и разработка смарт-контрактов на блокчейне, разработка кошельков и многое другое. На данный момент дата запуска криптосервисов еще не объявлена. Однако, поскольку Монголия все глубже и глубже вникает в криптовалюту в последние несколько лет, вполне возможно, что у банка есть хорошо разработанный план дальнейших действий, -сообщает invezz.com.

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