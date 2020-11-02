Airbus предоставляет коммуникационные технологии правительству Монголии

CentralAsia (MNG) - Airbus объединился с местным партнером Vertexmon, чтобы предоставить полное решение цифровой радиосвязи Tetra для столицы Монголии Улан-Батора.

Система Tetra заменит нынешнюю аналоговую систему и предназначена для обеспечения безопасности государственных операций в столице. Он состоит из основного коммутатора, базовой станции, диспетчеров, радиотрубок и защищенных программ. Реализация сети начнется в конце 2020 года.

«Для нас большая честь привлечь нового клиента и запустить такой проект в Монголии», - говорит Марко Тиесмаки, глава Азиатско-Тихоокеанского региона по безопасной наземной связи компании Airbus. «В процветающем Азиатско-Тихоокеанском регионе все больше и больше компаний и учреждений обращаются к нам за нашими решениями для безопасной связи, поскольку они оказались наиболее устойчивыми», - продолжает он.

Vertexmon, местный партнер Airbus, предоставляет технические консультации и решения, связанные с инфраструктурой. В этом проекте компания выступает в роли посредника между Airbus и правительством Монголии.

TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) — открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи, разработанный европейским институтом телекоммуникационных стандартов ETSI (European Telecommunications Standards Institute) для замены морально устаревшего стандарта MPT 1327.

Радиоинтерфейс стандарта TETRA предполагает работу в стандартной сетке частот с шагом 25 кГц и минимальным дуплексным разносом радиоканалов 10 МГц. Могут использоваться диапазоны частот от 150 до 900 МГц. В странах Европы за службами безопасности закреплены диапазоны 380—385/390-395 МГц, а для коммерческих организаций предусмотрены диапазоны 410—430/450-470 МГц и 870—876/915-921 МГц. Используется метод временно́го разделения каналов TDMA (Time Division Multiple Access) — на одной физической частоте образуется 4 логических канала (слота).

Для кодирования речи используется речевой кодек ACELP (линейное предсказание с возбуждением от алгебраической кодовой книги) скоростью 4,8 кбит/с. После добавления избыточности один голосовой поток приобретает скорость 7,2 кбит/с. Скорость суммарного выходного потока в радиоканале равна 36 кбит/с. Если сравнивать качество голоса в сетях стандарта TETRA с качеством голоса в сетях GSM, то TETRA незначительно уступает по этому показателю. Но при этом стандарт TETRA в четыре раза эффективнее GSM с точки зрения использования частотного спектра.

В конце 2009 года 114 стран использовали системы TETRA в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Карибском бассейне и Латинской Америке.

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