Состоялось заседание Азиатской отрасли телекоммуникаций и информационных технологий

CentralAsia (MNG) - Telecoms World Asia 2020 — одно из многих международных и континентальных событий в области связи и информационных технологий. Мероприятие, которому исполняется 22 года, с годами росло в геометрической прогрессии: в этом году приняли участие более 1200 организаций и более 120 докладчиков. Изначально его планировалось провести в Бангкоке, Таиланд, в марте этого года, но из-за пандемии оно было проведено виртуально в течение трех дней 27-29 октября.

Мероприятие предоставило возможность лидерам успешных организаций в сфере коммуникаций и информационных технологий обменяться мнениями, установить контакты и открыть двери для дальнейшего сотрудничества, а также обсудить стратегии телекоммуникационного бизнеса на ближайшее десятилетие.

Эксперты считают, что развитие сектора телекоммуникаций и информационных технологий Монголии не отстает от остального мира.

В этом году на выставке Telecoms World Asia 2020 присутствовало руководство Mobicom Group, ведущей монгольской телекоммуникационной и информационной компании. Например, Кодзи Курушима, директор по маркетингу корпорации Mobicom, принял участие в дискуссии на тему «Создание дорожной карты 5G» и Ц.Идэрмөнх, генеральный директор Mobicom Networks LLC, принял участие в дискуссии на тему «Оптовые инновации и движущие силы для цифрового будущего».

«Создание дорожной карты 5G» — это панельная дискуссия, посвященная ситуации и обзору будущего таких стран в Азии, как Монголия, Мьянма, Сингапур, Вьетнам и Филиппины. Она привлекла внимание аудитории к грядущему будущему, а также к проблемам на этих рынках, связанных с 5G.

Ц.Идэрмөнх, MobiCom Networks, подчеркнул о компании, что это очень опытный провайдер, обеспечивающий междугородную и международную связь, аренду каналов и оптовые интернет-услуги. Во время форума участвующие организации поступили с многочисленными просьбами о дальнейшем сотрудничестве, у которых будет возможность развивать бизнес в области ИТ-инфраструктуры в Монголии.

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