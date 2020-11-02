Мировые бренды Hugo Boss, Kering group, Burberry и Schneider обсудили вопросы устойчивого развития с монгольскими пастухами

CentralAsia (MNG) - В аймаках Баянхонгор и Архангай Монгольская платформа устойчивого развития кашемира в ПРООН в Монголии провела серию инновационных виртуальных встреч прямо из степей между монгольскими скотоводами и представителями экологичных брендов роскошного кашемира мирового уровня с 19 по 23 октября.





Монгольские пастухи из сума Шинэжинст, аймака Баянхонгор и сума Их-Тамир из аймака Архангай виртуально встретились с представителями всемирно известных брендов роскошного кашемира, включая Hugo Boss, Kering group, Burberry и Schneider, что стало необычным шагом, напрямую соединяющий наиболее важных участников цепочки создания стоимости кашемира.





Стороны обсудили влияние Covid-19 на доходы и средства к существованию пастухов, проблемы летней засухи, подготовку к зиме и следующий сезон кашемира, а также понимание пастухами методов устойчивого развития, рыночных цен, спроса на волокно и уровней производства.

Во время встреч представители брендов кашемира признали и хвалили ценность монгольского кашемира как роскошного волокна, в то время как пастухи поделились своими усилиями по совершенствованию устойчивых практик, таких как защита пастбищ за счет сокращения поголовья скота, фотомониторинга использования пастбищ и восстановление, хорошее животноводство и улучшение качества животноводческой продукции, а не количества, посредством селекционных программ.

Монгольские пастухи стали свидетелями 50% -ного падения цен на кашемир-сырье из-за воздействия Covid-19 на мировой спрос на кашемировое волокно, которое усугубилось летними засухами на юго-западе Монголии. Пастухи единодушно признали насущную необходимость сократить поголовье скота и улучшить управление пастбищными угодьями.

Проекты и инициативы в области устойчивого развития кашемира, осуществляемые SFA, проектом Green Gold Animal Health, AVSF и другими партнерскими организациями, играют важную роль в самоорганизации, управлении, осведомленности и решимости пастухов в отношении устойчивых практик и изменения поведения.





Встреча была инициирована и совместно организована в рамках Монгольской платформы устойчивого развития кашемира (MSCP), управляемой ПРООН в сотрудничестве с проектом ПРООН ENSURE (финансируется ГЭФ), Альянсом за устойчивое волокно, Национальной федерацией групп пользователей пастбищ и проектом «Зеленое золото» по охране здоровья животных Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству.





























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