В Улан-Баторе прошла туристическая ярмарка International Travel Mart-2020. Фото

CentralAsia (MNG) - Ярмарка «International Travel Mart (ITM) - 2020» прошла в Misheel Expo в Улан-Баторе с 30 по 31 октября, и ее посетил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.





В ярмарке приняли участие более 200 компаний, занятых в сфере туризма, из 18 аймаков Монголии, которые представляют свою продукцию и услуги.

Во время туристической ярмарки прошли запланированые презентации программ кредитования для малых и средних предприятий, программы зеленого кредита, стандартов и правил для туристической индустрии, обсуждения текущей ситуации и будущих тенденций в туристическом секторе, а также обучение для сотрудники туризма.

21-е мероприятие ITM организовано Ассоциацией туризма Монголии и Министерством окружающей среды и туризма под темой «Туризм и местное развитие».

















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