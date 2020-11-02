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  2 ноября 2020
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В Улан-Баторе прошла туристическая ярмарка International Travel Mart-2020. Фото

CentralAsia (MNG) -  Ярмарка «International Travel Mart (ITM) - 2020» прошла в Misheel Expo в Улан-Баторе с 30 по 31 октября, и ее посетил премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.


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В ярмарке приняли участие более 200 компаний, занятых в сфере туризма, из 18 аймаков Монголии, которые представляют свою продукцию и услуги.

Во время туристической ярмарки прошли запланированые презентации программ кредитования для малых и средних предприятий, программы зеленого кредита, стандартов и правил для туристической индустрии, обсуждения текущей ситуации и будущих тенденций в туристическом секторе, а также обучение для сотрудники туризма.

21-е мероприятие ITM организовано Ассоциацией туризма Монголии и Министерством окружающей среды и туризма под темой «Туризм и местное развитие».


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