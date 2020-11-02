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  2 ноября 2020
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Аффинажный завод, который будет строить совместно с Казахстаном, бесполезен, - директор «Эрдэнэс Монгол Д.Хаянхярваа

CentralAsia (MNG) -  Генеральный директор ООО «Эрдэнэс Монгол» Д.Хаянхярваа рассказал о будущем сектора на инвестиционном форуме «Discover Mongolia». Недавно он был назначен генеральным директором ООО «Эрдэнэс Монгол», консорциума государственных компаний.

- Что делает монгольская сторона для реализации проекта строительства газопровода, проходящего по территории Монголии и соединяющего Россию с Китаем?

— Три стороны создали новую компанию в рамках проекта газопровода, и мы сотрудничаем с Россией, чтобы максимально продвинуть эту работу. Вице-президент российского «Газпрома» планировал посетить Монголию, чтобы все осмотреть, в том числе и маршрут. Однако он был отложен из-за COVID-19. Мы проводим совместную электронную видеоконференцию, чтобы обсудить нашу работу.

- Во время визита премьер-министра Ухнаагийна Хурэлсуха в Казахстан было подписано соглашение о совместном строительстве золотоперерабатывающего завода. Не могли бы вы рассказать об этом?

— Откровенно говоря, этот проект бесполезен. Мы отправляем золото в Швейцарию и очищаем его там по 1 доллару за кг. Стоимость в этом будущем заводе в нашей стране составит 2 доллара США за кг. Такого бизнеса быть не может. Или проведем повторные переговоры с казахстанской стороной. Или изучим новые технологии аффинажа золота других стран и представим их правительству.

- Сколько проектов ждут инвестиций?

— Проект коксового и сталеплавильного комплекса Erdenes Steel будет обсужден с городской стороной. Урановый проект Badrakh Energy готов к запуску сегодня или завтра. Подождем, нажимать кнопку, чтобы запустить тестовую установку завода. Разрешение выдается правительством. В сотрудничестве с французской стороной будет производиться желтого порошка урана. Проект по добыче метана из угольного пласта реализуется с австралийской компанией.

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