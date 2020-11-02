ПРООН: молодежь Улан-Батора приобретает предприимчивые знания и навыки

CentralAsia (MNG) - Программа развития Организации Объединенных Наций в Монголии и администрация города Улан-Батор 30 октября совместно организовали проект «#Activated2030: Мастерская предприимчивых приключений» с участием более 100 молодых людей из города, в том числе из отдаленных районов и хороо (подрайоны).

Двухдневный семинар, состоящий из специализированных учебных занятий с экспертами и ярмарки вакансий с участием ведущих компаний Монголии, с целью предоставления участвующей молодежи необходимых предпринимательских знаний и навыков, возможностей трудоустройства, рекомендаций по карьерному росту и направлений, организован, чтобы реализовать идеи в жизнь.

#Activated2030 — это региональная инициатива ПРООН по расширению экономических возможностей молодежи, которая объединяет более 25 стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Монголию. Она направлена на развитие инициативного потенциала молодежи, включая превращение идей в действия, поддержание позитивного отношения, развитие навыков межличностного общения и содействие достижению целей в области устойчивого развития (ЦУР) посредством инновационных молодежных мероприятий, семинаров и тренингов.

Инициатива поддерживает укрепление UB City Innovation #Hub и субцентров в Баянхошуу и Сэлбэ в партнерстве с Управлением губернатора Улан-Батора. Одна из целей этого Партнерства — позиционировать #Hubs как молодежные предпринимательские лаборатории путем создания центров социальных инноваций, называемых Центрами активации, которые будут оказывать поддержку в ускорении реализации ЦУР в Монголии посредством мероприятий по развитию предпринимательского мышления молодежи в Монголии посредством использование корпоративного мышления, дизайнерского мышления и поведенческих идей. ПРООН в Монголии также работает с другими местными органами власти над расширением инициативы #Activated2030.

«Молодые люди в возрасте 15-34 лет составляют более 30% населения Монголии, что подчеркивает масштаб вашего потенциального вклада в траекторию будущего развития Монголии. Пандемия угрожает замедлить прогресс в достижении ЦУР и может свести на нет достижения, достигнутые к настоящему времени. Мы здесь для того, чтобы предоставить вам инструменты и ресурсы, необходимые для того, чтобы поставить вас на место лидера для дальнейшего развития Монголии», - сказала заместитель постоянного представителя ПРООН в Монголии Нашида Саттар в своем вступительном слове. «Я также хотела бы поблагодарить наших соорганизаторов и партнеров, включая офис губернатора города UB; Департамент семьи, молодежи и ребенка; Агентство науки, инноваций и промышленного развития города Улан-Батор, администрацию губернатора района Сонгинохайрхан, а также представителей частного сектора и молодежных организаций гражданского общества за ваше стремление создать более светлое будущее для молодежи Монголии с помощью этой партнерской платформы».

источник: UNDP Mongolia

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