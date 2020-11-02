В Таджикистане число зараженных коронавирусом превысило 11 тысяч

- Таджикистан, общество
- 8:44, 02 ноября 2020
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CentralAsia (TJ) - За минувшие сутки в Таджикистане выявлено 37 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый национальный портал по ситуации с COVID-19.
За последние сутки 50 человек были выписаны после выздоровления, число скончавшихся остается прежним.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в Таджикистане достигло 11 054 человек, из них выздоровели 10 283 пациента, скончались 82 человека.
Коронавирус в Таджикистане
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