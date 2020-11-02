В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 442 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 2 ноября сообщает оперативный штаб.



В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 245;

- Северо-Казахстанская область - 35;

- Павлодарская область - 30;



- город Нур-Султан - 28;

- Акмолинская область - 27;

- Мангистауская область - 24



- город Алматы - 21;

- Карагандинская область - 16;

- Западно-Казахстанская область - 13;

- Костанайская область - 13;



- Актюбинская область - 4;



- Атырауская область - 3;



- Жамбылская область - 3;

- Алматинская область - 2.

Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 112 860 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане

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