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  2 ноября 2020
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В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 442 человека

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 2 ноября сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Восточно-Казахстанская область - 245;

- Северо-Казахстанская область - 35;

- Павлодарская область - 30;

- город Нур-Султан - 28;

- Акмолинская область - 27;

- Мангистауская область - 24

- город Алматы - 21;

- Карагандинская область - 16;

- Западно-Казахстанская область - 13;

- Костанайская область - 13;

- Актюбинская область - 4;

- Атырауская область - 3;

- Жамбылская область - 3;

- Алматинская область - 2.

Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 112 860 случаев заражения коронавирусом.

Коронавирус в Казахстане
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