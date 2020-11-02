В Казахстане за сутки коронавирусом заразились 442 человека

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом 2 ноября сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Восточно-Казахстанская область - 245;
- Северо-Казахстанская область - 35;
- Павлодарская область - 30;
- город Нур-Султан - 28;
- Акмолинская область - 27;
- Мангистауская область - 24
- город Алматы - 21;
- Карагандинская область - 16;
- Западно-Казахстанская область - 13;
- Костанайская область - 13;
- Актюбинская область - 4;
- Атырауская область - 3;
- Жамбылская область - 3;
- Алматинская область - 2.
Таким образом, всего на сегодняшний день в стране выявлено 112 860 случаев заражения коронавирусом.
Коронавирус в Казахстане
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