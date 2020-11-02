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  2 ноября 2020
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За сутки Узбекистане выявлено 224 случая коронавируса

CentralAsia (UZ) -  1 ноября нынешнего года в Узбекистане выявлено 224 случая заболевания коронавирусом.

Пр данным Минздрава, в стране за сутки скончались от коронавируса 4 больных. Общий показатель смертности с начала пандемии достиг 570. Выздоровел 231 человек.

В настоящее время из выявленных с начала пандемии 67 156 пациентов выздоровели 64 466 человек. Показатель выздоровления от коронавируса в стране составляет 96 процентов.

В медучреждениях страны проходят лечение 2120 пациентов. Из них 263 пациента находятся в тяжелом состоянии. Состояние 69 пациентов врачи оценивают, как крайне тяжелое.

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