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  2 ноября 2020
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В Монголии за выходные выявлены 9 случаев коронавируса

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за прошедшие выходные дни выявили 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб. По состоянию на 2 ноября тест на коронавирус нового типа оказался отрицательным у 2354 человек, у 9 — положительным.

Среди зараженных: 27-летняя женщина, вернувшиеся из Японии спецрейсом Токио — Улан-Батор, 3 человека приехавшие через КПП Алтанбулаг (35-летний и 42-летний граждане Монголии и один 27-летний россиянин), и пять водителей грузовиков, проинформировал директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом, число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Монголии возросло до 349. В настоящее время 36 пациентов находится под меднаблюдением в НИЦИЗ.

Коронавирус в Монголии
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