В кафе и ресторанах Узбекистана отключили газ с 1 ноября

CentralAsia (UZ) - Предпринимателей общепита уведомили об отключении газа с 1 ноября. Минэнерго Узбекистана объяснило решение отключить газ в кафе и ресторанах.

В Узбекистане с 1 ноября вводятся ограничения на использование газа для предприятий общепита, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

По данным министерства, теперь в осенне-зимний период, газом в первую очередь будут обеспечивать школы, больницы, дома и квартиры.

«Все действующие субъекты предпринимательства хорошо осведомлены, что в Узбекистане на протяжении последних лет действует программа по их поэтапному переходу на альтернативные виды топлива (сжиженный газ, уголь и так далее). В существующих договорах хозяйствующих субъектов оговорены введения ограничений на поставки газа в осенне-зимний период, в связи с чем они также должны иметь альтернативные источники топлива.Вводимые с 1 ноября 2020 года ограничения на использование природного газа для хозяйствующих субъектов, в том числе предприятий общественного питания (ресторанов, кафе), являются необходимой мерой, предусмотренной договорами на приобретение природного газа», — заявляет пресс-служба.

Министерство отмечает, что предприниматели получали уведомления и были обязаны принять меры для перехода на другие виды топлива.

«В недалекой перспективе, использование альтернативных видов топлива будет предусмотрено уже не только в осенне-зимний период»,- отмечает Минэнерго.