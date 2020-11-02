В Великобритании создали тест, определяющий коронавирус за несколько секунд

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- 9:48, 02 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В Уэльсе разработан тест, определяющий наличие коронавируса в течение нескольких секунд.
Как пишет ВВС, первые испытания нового теста подтверждают, что в скором времени возможно появление простого способа определять инфекцию в течение нескольких секунд, а не часов, как было до сих пор. Полное проведение теста занимает минуты.
Дыхательный тест может определить COVID-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно.
Разработчик теста, компания Imspex Diagnostics сообщила, что прибор для теста будет готов к использованию через шесть месяцев, если будет найдено необходимое финансирование.
Как сообщается, прибор основан на технологии, изначально применявшейся при разработке тестов для диагностики таких заболеваний, как рак легких, а также для того, чтобы быстро отличить бактериальную инфекцию от вирусной.
Однако после начала пандемии коронавируса фирма решила сконцентрировать свои усилия на диагностике коронавируса.
Проведены два испытания тестов на основе этой технологии — на пациентах в больницах Эдинбурга и Дортмунда.
Прибор анализирует образец дыхания, выискивая в нем неустойчивые химические элементы, которые дают ключ к пониманию типа респираторного заболевания.
Tесты смогли выявить сигнатуру COVID-19 в этих элементах, которая была позже подтверждена другими, инвазивными способами тестирования.
Тесты оказались способными выявить коронавирус в 80% случаев, отличив его от других заболеваний, например, астмы или бактериальной пневмонии.
В ходе тестов, проведенных в Эдинбурге, удалось также идентифицировать химические элементы, позволяющие с большой вероятностью определять тяжесть заболевания и опасность смертельного исхода.
Особенно важно быстро определять Covid-19 в периоды эпидемий гриппа, у которого могут быть схожие симптомы.
Пока тестирование проведено не так масштабно, оно было проведено примерно на 100 пациентах.