В Великобритании создали тест, определяющий коронавирус за несколько секунд

CentralAsia (CA) - В Уэльсе разработан тест, определяющий наличие коронавируса в течение нескольких секунд.

Как пишет ВВС, первые испытания нового теста подтверждают, что в скором времени возможно появление простого способа определять инфекцию в течение нескольких секунд, а не часов, как было до сих пор. Полное проведение теста занимает минуты.

Дыхательный тест может определить COVID-19 и отличить его от других инфекций дыхательных путей почти мгновенно.