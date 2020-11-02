В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 114 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 106 514 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 14 218;
- Нур-Султан - 13 937;
- Атырауская область - 11 079;
- Карагандинская область - 10 148;
- Восточно-Казахстанская область - 8459;
- Западно-Казахстанская область - 6839;
- Шымкент - 5152;
- Алматинская область - 4819;
- Северо-Казахстанская область - 4162;
- Жамбылская область - 4086;
- Павлодарская область - 4024;
- Акмолинская область - 3393;
- Туркестанская область - 3352;
- Мангистауская область - 3280;
- Актюбинская область - 3236;
- Костанайская область - 3207;
- Кызылординская область - 3123.
Коронавирус в Казахстане
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