В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели 114 человек

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 114 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 106 514 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 14 218;

- Нур-Султан - 13 937;

- Атырауская область - 11 079;

- Карагандинская область - 10 148;

- Восточно-Казахстанская область - 8459;

- Западно-Казахстанская область - 6839;

- Шымкент - 5152;

- Алматинская область - 4819;

- Северо-Казахстанская область - 4162;

- Жамбылская область - 4086;

- Павлодарская область - 4024;

- Акмолинская область - 3393;

- Туркестанская область - 3352;

- Мангистауская область - 3280;

- Актюбинская область - 3236;

- Костанайская область - 3207;

- Кызылординская область - 3123.

Коронавирус в Казахстане

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