В Узбекистане начнут платить тем, кто пройдёт 10 000 шагов пешком

CentralAsia (UZ) - Согласно новому указу президента Шавката Мирзиёева, тем, кто проходит 10 тысяч шагов в день, будет выплачиваться 3 тысячи сумов ($0,3).

Согласно новому плану, граждане в возрасте 18 лет и старше при прохождении в течение суток 10 тысяч и более шагов получат на свой электронный кошелек 3000 сумов. При этом раз в месяц пользователь платформы, прошедший наибольшее расстояние в разрезе района (города) получит 300 тысяч сумов (28 долларов), в разрезе регионов — 500 тысяч (48 долларов), а лидер по шагам на республиканском уровне получит 1 миллион сумов (около 100 долларов).

Платформа «Здоровый образ жизни» будет разработана до 1 марта 2021 года.

Участникам мероприятия сообщили, что деньги будут выделены из государственного бюджета.

На данный момент неизвестны правила данной акции. Также неизвестно, как будет определяться количество пройденных шагов.

Новый проект вызвал бурную дискуссию в соцсетях. Некоторые также выразили обеспокоенность тем, что выделенные из бюджета деньги будут незаконно присвоены.