В США завершается предвыборная кампания

// Reuters

CentralAsia (CA) - В США завершается предвыборная кампания действующего президента, республиканца Дональда Трампа.

Кандидат от демократов Джозеф Байден проводит в день одно-два предвыборных мероприятия с участием небольшого количества сторонников. При этом по уровню общественной поддержки Трамп отстает от своего Байдена.

Участники митинга в поддержку Байдена рассказали телеканалу Euronews, что после четырех лет правления Трампа у них остались силы только на голосование.

Но что если данные соцопросов окажутся неверными, как и в 2016 году? Кен Браун анализирует тренды в настроениях республиканцев и говорит, что изменения в методике не сделали соцопросы более точными. «Многие сторонники Трампа, республиканцы, не принимают участие в таких соцопросах. Думаю также, что недостаток энтузиазма среди демократов играет на руку Трампу», - говорит он.

Но в штаб-квартире Демократической партии в Висконсине говорят, что не успевают печатать агитационные материалы. «Такого спроса на символику еще не было. Мы больше не можем проводить митинги. Но люди хотят показать всем плакаты в поддержку своего кандидата», - говорит Дон Мартин, волонтер предвыборной кампании Байдена.

На предстоящих всеобщих выборах 3 ноября в США будут избирать президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представителей местных органов власти.