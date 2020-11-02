В Узбекистане открылся филиал российского вуза, который будет готовить специалистов для рыбной отрасли

CentralAsia (UZ) - 1 ноября, для абитуриентов и преподавателей распахнулись двери филиала Астраханского государственного технического университета, который открылся в Ташкентской области Узбекистана.

По словам губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, открытие филиала даст толчок для реализации планов международных и внешнеэкономических связей. В частности, в отделении будут готовить специалистов для рыбной отрасли.

Таким образом, изучать гидробиологию, гидрохимию, ихтиопатологию и рыборазведение студенты смогут, не покидая страну. К слову, занятия будут преподавать на русском языке.

Решение о создании ташкентского филиала АГТУ принял и инициировал президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в апреле 2018-го года.



