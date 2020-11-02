В Молдове пройдет второй тур выборов президента
- Азия и мир, общество
- 10:50, 02 ноября 2020
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CentralAsia (CA) - В Молдове в это воскресенье состоялись выборы нового президента.Так как, ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов, через две недели ожидается второй тур.
По предварительным данным ЦИК страны, после обработки 50% бюллетеней во второй тур президентских выборов проходят Игорь Додон и Майя Санду.
После обработки 98,65% голосов кандидат Майя Санду получила 34,94%, Игорь Додон — 33,59%, Ренато Усатый — 16,96%, Виолетта Иванов — 6,66%, Андрей Нэстасе — 3,25%, Октавиан Цыку - 2,02%, Тудор Делиу — 1,40%, Дорин Киртоакэ — 1,18%.
В выборах приняли участие действующий президент страны Игорь Додон, его основная соперница, по мнению экспертов, экс-премьер и лидер партии «Действие и солидарность» Майя Санду, кандидат от партии Платформа «Достоинство и правда» Андрей Нэстасе, Ренато Усатый от «Нашей партии», Дорин Киртоакэ от избирательного блока Unirea, Октавиан Цыку от партии Национального единства, Виолетта Иванов от партии «Шор» или Тудора Делиу от Либерал-демократической партии.