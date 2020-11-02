В Молдове пройдет второй тур выборов президента

// AFP

CentralAsia (CA) - В Молдове в это воскресенье состоялись выборы нового президента.Так как, ни один из восьми кандидатов не набрал более 50% голосов, через две недели ожидается второй тур.

По предварительным данным ЦИК страны, после обработки 50% бюллетеней во второй тур президентских выборов проходят Игорь Додон и Майя Санду.

После обработки 98,65% голосов кандидат Майя Санду получила 34,94%, Игорь Додон — 33,59%, Ренато Усатый — 16,96%, Виолетта Иванов — 6,66%, Андрей Нэстасе — 3,25%, Октавиан Цыку - 2,02%, Тудор Делиу — 1,40%, Дорин Киртоакэ — 1,18%.