В Туркменистане учителей обязали одеваться скромнее, - СМИ

CentralAsia (TM) - В администрации города Туркменабат проводят собрания для учителей, на которых педагогов призывают быть скромнее, не красить волосы в светлые цвета, не носить золотые украшения и обтягивающие фигуру платья, сообщает издание Turkmen news.

Волосы следует собирать и прятать под платок, заявила женщинам заместитель хякима по образованию, культуре, здравоохранению и спорту Гульнара Джумаева.

Помимо собственного внешнего вида учителя, по мнению чиновницы, должны следить и за окружающими, в частности, следует делать замечания другим женщинам.

Учителей предупредили, что отныне их будут отправлять домой, если они явятся на линейку в «неправильной» одежде.

«И пусть ваши покровители во властных структурах нам потом даже не звонят, если мы вас выгоним с линейки – все требования по внешнему виду «спускаются» как раз от этих покровителей», — цитирует Джумаева Turkmen news.

По данным издания "Хроники Туркменистана", внешним видом женщин власти Туркменистана начали активно заниматься с 2018 года. Работницам госучреждений запрещают красить и наращивать ногти, наращивать ресницы, обесцвечивать волосы и носить золотые украшения. Преподавательниц в вузах предупреждают о необходимости строго соблюдать дресс-код и носить под платьями туркменские женские штаны балаки.

Эти ограничения не являются официальными и спускаются местным чиновникам из вышестоящих инстанций устно.