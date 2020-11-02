Число жертв землетрясения в Турции выросло до 79 человек

CentralAsia (CA) - Количество погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир увеличилось до 79 человек, ранены — 962. Об этом 2 ноября сообщает Haberturk.

По словам министра экологии и градостроительства Турции Мурата Курума, поисково-спасательные работы продолжаются в 8 зданиях в города.



Сообщается, что на сегодня из больниц выписаны 743 пострадавших, 219 — продолжают получать лечение.

Землетрясение силой 6,6 балла в западном побережье Турции произошло 30 октября. Эпицентром стал город Сеферихисар в провинции Измир.