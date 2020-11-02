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  2 ноября 2020
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Число жертв землетрясения в Турции выросло до 79 человек
Предыстория: В Турции произошло землетрясение магнитудой 6,6, разрушены несколько домов (видео)

CentralAsia (CA) -  Количество погибших в результате землетрясения в турецком городе Измир увеличилось до 79 человек, ранены — 962. Об этом 2 ноября сообщает Haberturk.

По словам министра экологии и градостроительства Турции Мурата Курума, поисково-спасательные работы продолжаются в 8 зданиях в города.

Сообщается, что на сегодня из больниц выписаны 743 пострадавших, 219 — продолжают получать лечение.

Землетрясение силой 6,6 балла в западном побережье Турции произошло 30 октября. Эпицентром стал город Сеферихисар в провинции Измир.

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