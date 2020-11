Глава ВОЗ ушел на самоизоляцию после контакта с человеком, заболевшим COVID-19

CentralAsia (CA) - Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус рассказал, что он контактировал с человеком, заболевшим коронавирусом.

Он отметил, что чувствует себя хорошо, и никаких симптомов не проявляется.

«Чувствую себя нормально, симптомов нет, но в ближайшие дни буду на самоизоляции, как того требуют правила ВОЗ. Буду работать из дома», - написал он в Твиттере.

I have been identified as a contact of someone who has tested positive for #COVID19. I am well and without symptoms but will self-quarantine over the coming days, in line with @WHO protocols, and work from home. — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 1, 2020