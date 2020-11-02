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  2 ноября 2020
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Видео — В Измире спустя 33 часа после землетрясения из-под завалов достали пострадавшего

CentralAsia (CA) -  В Измире спустя 33 часа после землетрясения из-под завалов достали пострадавшего, сообщает агентство Анадолу.

По последним данным, число погибших в результате землетрясения достигло 79 человек, ранены — 962.

Поисково-спасательные работы продолжаются на завалах 8 жилых домов. Число граждан, извлеченных раненными из-под завалов, достигло 105.

Вслед за первым землетрясением у берегов Турции в Эгейском море были зафиксированы в целом 1120 более слабых подземных толчков, магнитуда 43 афтершоков превысила 4.

Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что все граждане, лишившиеся жилья, получат новые квартиры.

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