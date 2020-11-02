Европа вводит повторный карантин из-за всплеска коронавируса

CentralAsia (CA) - В Бельгии из-за распространения COVID-19 со 2 ноября закрываются магазины, кроме аптек и продуктовых, школьные каникулы продлевают до середины ноября.

Как сообщает телеканал Euronews, границы пока открыты, но поездки не рекомендуются. Альтернативы нет, подчеркивают власти: больницы перегружены, королевство уже направляет пациентов на лечение в соседние страны.

Новые карантинные меры с понедельника вступят в силу и в Германии. Как минимум на месяц в стране закроются рестораны и бары. Прекратят работу фитнес-клубы, бассейны, косметические кабинеты. Все матчи футбольной Бундеслиги будут проходить в ноябре без зрителей. В отличие от карантина, который был весной, останутся открытыми детские сады и школы, а также парикмахерские.

Власти Великобритании с пятого ноября вводят карантин в Англии, где проживает 84% населения королевства. Жителям Англии рекомендовано оставаться дома, совершая лишь поездки на работу, к месту учебы или в случае крайней необходимости.

Магазины, торгующие товарами первой необходимости в Англии будут открыты. Несмотря на это, британцы выстраиваются в очереди у супермаркетов, что бы запастись водой и туалетной бумагой.