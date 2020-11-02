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  2 ноября 2020
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В Узбекистане на 8% подешевело импортное дизельное топливо

CentralAsia (UZ) -  С 1 ноября на заправках «Узбекнефтегаз» цена дизельного топлива снизилась на 500 сумов ($0,04) до 6 тыс. сумов ($0,6), сообщает пресс-служба компании.

«Мы постоянно анализируем вопрос формирования цен на нефтепродукты, реализуемые на АЗС предприятия. Считаем, что, если себестоимость продукции снижается, то мы обязаны снижать стоимость её реализации. И такая практика будет продолжена», – пояснил директор UNG Petro Мирзахид Мусаев.

В середине сентября «Узбекнефтгаз» снизил стоимость бензина АИ-92 на своих заправочных станциях с 6 тыс. до 5,5 тыс. сумов, а стоимость бензина этой же марки местного производства – с 5,8 тыс. до 5,5 тыс. сумов.

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