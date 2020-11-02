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  2 ноября 2020
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Эмомали Рахмон помиловал 378 осужденных

CentralAsia (TJ) -  На основе принципов гуманности, сострадания, заботы о семьях, детях и подростках президент Таджикистана Эмомали Рахмон помиловал 378 осужденных, сообщает НИАТ «Ховар».

Указ «О помиловании лиц, осужденных к лишению свободы» подписан 30 октября.

Также в этот день состоялась церемония инаугурации и вступления в должность главы государства. Переизбранный президент Эмомали Рахмон принес клятву верности и уважения всем гражданам Таджикистана.

По данным ЦИК, на выборах 11 октября Рахмон получил 90,92% голосов.

Сообщается, что последний раз указ о помиловании 20 тыс. осужденных был подписан в октябре 2019 года.

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