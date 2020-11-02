Землетрясение в Турции: под завалами трехлетняя девочка находилась 65 часов. Видео

CentralAsia (CA) - В Измире из под завалов через 58 часов после землетрясения спасли 14-летнюю девочку, а через 65 часов — 3-х летнего ребенка, сообщает Haberturk.

Поисково-спасательные работы завершены в 9 из 17 зданий, в остальных 8 зданиях поиски продолжаются.

На данный момент сообщается о 79 погибших в результате землетрясения, ранены — 962 человека.

Землетрясение силой 6,6 балла в западном побережье Турции произошло 30 октября. Эпицентром стал город Сеферихисар в Измире.