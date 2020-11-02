[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Землетрясение в Турции: под завалами трехлетняя девочка находилась 65 часов. Видео

CentralAsia (CA) -  В Измире из под завалов через 58 часов после землетрясения спасли 14-летнюю девочку, а через 65 часов — 3-х летнего ребенка, сообщает Haberturk.

Поисково-спасательные работы завершены в 9 из 17 зданий, в остальных 8 зданиях поиски продолжаются.

На данный момент сообщается о 79 погибших в результате землетрясения, ранены — 962 человека.

Землетрясение силой 6,6 балла в западном побережье Турции произошло 30 октября. Эпицентром стал город Сеферихисар в Измире.

Новости по теме:

print
  • В Монголии организован международный семинар «Расширение трансплантации органов от умерших доноров»
  • МИД Монголии объявил о запуске ежемесячной кампании по изучению монгольской письменности
  • Узбекистан и США приняли Совместное заявление о женщинах, мире и безопасности


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com