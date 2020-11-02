Землетрясение в Турции: под завалами трехлетняя девочка находилась 65 часов. Видео
- Азия и мир, общество
- 12:24, 02 ноября 2020
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- Обновлено: 12:36, 02 ноября 2020
CentralAsia (CA) - В Измире из под завалов через 58 часов после землетрясения спасли 14-летнюю девочку, а через 65 часов — 3-х летнего ребенка, сообщает Haberturk.
Поисково-спасательные работы завершены в 9 из 17 зданий, в остальных 8 зданиях поиски продолжаются.
На данный момент сообщается о 79 погибших в результате землетрясения, ранены — 962 человека.
Землетрясение силой 6,6 балла в западном побережье Турции произошло 30 октября. Эпицентром стал город Сеферихисар в Измире.
HAYAT BİR KEZ DAHA KAZANDI.
İdil kızımızın ardından, 65 saat sonra aramıza dönen 3 yaşındaki Elif kızımız da hayata yeniden merhaba dedi. Yaşamdan yana olan umut ve mücadelemize güç kattınız. Ekiplerimize minnettarız. pic.twitter.com/ukl6kqv2Wg — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 2, 2020