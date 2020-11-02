В Узбекистане в октябре инфляция составила 1,4%,

CentralAsia (UZ) - За октябрь в потребительском секторе Узбекистана уровень инфляции составил 1,4%, следует из данных Госкомстата.

По данным статистического ведомства, с начала года инфляция составила 7,8%, а в годовом выражении 11,5%.

Продовольственные товары в октябре текущего года в среднем подорожали на 2,3 %, непродовольственные товары – на 0,8 %, услуги – на 0,7 %, – говорится в обзоре комитета.

В комитете сравнили, что в в октябре 2019 года продовольственные товары стали дороже на 2,8 %, непродовольственные – на 0,7 %, услуги – на 0,4 %.

Согласно официальной статистике, цены на мясо, птицу и рыбу в октябре выросли на 0,7% по сравнению с сентябрем. Яйца подорожали на 17,7%, сахар - на 8,6%, фрукты и овощи - на 3,2%.