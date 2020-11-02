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  2 ноября 2020
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Мигрант из Узбекистана зарезал своего коллегу на Камчатке
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  На Камчатке возбуждено уголовное дело из-за убийства мужчины, сообщили в Следственном управлении СКР по Камчатскому краю РФ.

В совершении особо тяжкого преступления против личности подозревается 31-летний ранее не судимый гражданин Узбекистана.

По версии следствия, вечером 27 октября подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в ходе конфликта со своим 25-летним знакомым нанес ему удар ножом в область грудной клетки. С целью сокрытия следов совершенного преступления нож мужчина выбросил в реку.

Потерпевший в результате ранения скончался в Усть-Большерецкой районной больнице спустя непродолжительное время.

В настоящее время следствием проводится комплекс процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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