[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  2 ноября 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Туркменистане стартовала первая виртуальная выставка

CentralAsia (TM) -  Накануне, 1 ноября, стартовала первая виртуальная выставка экономических достижений страны под названием «Нейтральный Туркменистан», посвященная 25-летию постоянного нейтралитета страны.

Целью выставки стала демонстрация производственного и промышленного потенциала Туркменистана, привлечение инвесторов, расширение внутренней и внешней торговли.

Пользователи интернета легко могут посетить выставку по ссылке.

Когда посетитель переходит по ссылке на специальный сайт, перед ним откроется окно, где можно выбрать один из трёх рабочих языков выставки: туркменский, английский, русский. Уже потом можно пройти в вестибюль здания, а затем - в выставочный зал, где разместились экспозиционные стенды, созданные в 3D формате.

Общая площадь экспозиции - 2 304 квадратных метра. Всего на выставке более 50 участников.

Сообщается, что посетить виртуальную выставку можно будет в течение месяца.

print
  • Туркменистан продлил отмену международных рейсов до конца 2020 года
  • За ночь в Узбекистане выявили 123 новых случая коронавируса
  • В Узбекистане в октябре инфляция составила 1,4%,


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com