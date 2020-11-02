В Туркменистане стартовала первая виртуальная выставка

CentralAsia (TM) - Накануне, 1 ноября, стартовала первая виртуальная выставка экономических достижений страны под названием «Нейтральный Туркменистан», посвященная 25-летию постоянного нейтралитета страны.

Целью выставки стала демонстрация производственного и промышленного потенциала Туркменистана, привлечение инвесторов, расширение внутренней и внешней торговли.

Пользователи интернета легко могут посетить выставку по ссылке.

Когда посетитель переходит по ссылке на специальный сайт, перед ним откроется окно, где можно выбрать один из трёх рабочих языков выставки: туркменский, английский, русский. Уже потом можно пройти в вестибюль здания, а затем - в выставочный зал, где разместились экспозиционные стенды, созданные в 3D формате.

Общая площадь экспозиции - 2 304 квадратных метра. Всего на выставке более 50 участников.

Сообщается, что посетить виртуальную выставку можно будет в течение месяца.