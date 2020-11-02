В Монголии организован международный семинар «Расширение трансплантации органов от умерших доноров»

CentralAsia (MNG) - 30 октября Министерство здравоохранения, Центр развития здравоохранения (ЦРЗ), Общество трансплантологии, Монгольская ассоциация трансплантации органов, Фонд Рафаэля Нанума и ротари-клубы Монголии и Республики Корея совместно организовали первый международный научный семинар «Расширение возможностей трансплантации органов от умерших доноров».

Семинар был направлен на продвижение Закона о донорах, поиск ответа на вопрос, как управлять и улучшить трансплантацию органов от доноров с мертвым мозгом, укрепить межсекторальное сотрудничество и дать участникам возможность поделиться своими знаниями и опытом.

На семинаре специалисты и медицинские работники отделений интенсивной терапии и нейробиологических отделений первой и третьей центральных больниц, Национального исследовательского центра травматологии и ортопедии и Национального центра здоровья матери и ребенка, врачи и медсестры бригады трансплантологов, а также регулирующее управление трансплантации клеток, тканей и органов ЦРЗ представили свои исследования по трансплантации органов от умерших доноров.

Заведующий регуляторным отделом ЦРЗ по трансплантации клеток, тканей и органов П. Батчулуун сказал, что на международном семинаре обсуждались многие важные вопросы. «В Монголии около 500 человек умирают от несчастных случаев и около 4000 человек ежегодно умирают от гипертонии. Один донор с мертвым мозгом может спасти до восьми жизней. Мы можем спасти большое количество жизней, пересаживая органы от таких доноров тем, кто в них остро нуждается».

«Некоторые страны также пересаживают органы умерших от сердечных заболеваний доноров. На сегодняшний день в Монголии органы 18 умерших доноров были трансплантированы 41 реципиенту. Пересадка почек, печени и костного мозга проводится в Первой центральной больнице страны и Национальном онкологическом центре», - добавил он.

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