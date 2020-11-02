Узбекистан и США приняли Совместное заявление о женщинах, мире и безопасности

CentralAsia (UZ) - 1 ноября текущего года опубликовано «Совместное заявление Узбекистана и США о женщинах, мире и безопасности», сообщает ИА «Дунё».

По информации посольства Узбекистана в Вашингтоне, документ опубликован 30 октября на сайте Госдепартамента США и приурочен к 20-летию принятия Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН, одобренной 31 октября 2000 года.

Совместное заявление принято в рамках реализации указа главы нашего государства об утверждении национальной стратегии Республики Узбекистан по правам человека и в тесном сотрудничестве с Офисом Госдепартамента США по глобальным вопросам женщин, который выразил полную готовность оказать содействие в вопросе разработки Национального плана действий Узбекистана по выполнению Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН о женщинах, мире и безопасности.

Как отмечается, 23 октября делегация Узбекистана во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой приняла участие в работе международного форума по гендерным вопросам, организованного Государственным департаментом США в виртуальном формате. По итогам Узбекистан стал участником «Призыва США к действиям по расширению экономических прав и возможностей женщин», подписав наряду с 31 страной соответствующий документ.

Кроме того, в настоящее время с Офисом Госдепартамента по глобальным вопросам женщин прорабатывается проведение трехстороннего бизнес-форума высокого уровня с участием женщин-лидеров в области предпринимательства из США, Узбекистана и Афганистана.