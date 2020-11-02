Снят документальный фильм об опыте Монголии в борьбе с коронавирусом. Видео

CentralAsia (MNG) - Документальный фильм об опыте Монголии по борьбе с коронавирусом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) теперь доступно на английском языке на канале в YouTube.

После вспышки атипичной пневмонии в 2003 году и вспышки гриппа H1N1 в 2009 г. Монголия при поддержке ВОЗ предприняла долгий путь по повышению готовности к чрезвычайным ситуациям в области общественного здравоохранения. Пандемия коронавируса стала реальной проверкой готовности системы страны. В этом видео рассказывается история реакции Монголии на COVID-19.

Монголия одна из немногих стран, в которых зарегистрированы только завозные случаи инфекции COVID-19 и не допущено распространение заболевания внутри страны. Об этом сегодня сообщил гендиректор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

Коронавирус в Монголии

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