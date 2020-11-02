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  2 ноября 2020
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В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова, - СМИ

CentralAsia (CA) -  В Московской области убит известный российский бизнесмен, владелец компании «Мясная империя» Владимир Маругов, которого в СМИ называли «колбасным королем». Об этом пишут телеграм-каналы.

Сообщается, что двое неизвестных проникли к нему домой, связали его гражданскую жену веревкой и после выстрелили из арбалета в Маругова.

Бизнесмен скончался до приезда скорой помощи.

Владимир Маругов – хозяин и генеральный директор нескольких предприятий. В июле 2019 года погиб его сын, разбившись на мотоцикле.

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