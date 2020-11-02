В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова, - СМИ

CentralAsia (CA) - В Московской области убит известный российский бизнесмен, владелец компании «Мясная империя» Владимир Маругов, которого в СМИ называли «колбасным королем». Об этом пишут телеграм-каналы.

Сообщается, что двое неизвестных проникли к нему домой, связали его гражданскую жену веревкой и после выстрелили из арбалета в Маругова.

Бизнесмен скончался до приезда скорой помощи.



Владимир Маругов – хозяин и генеральный директор нескольких предприятий. В июле 2019 года погиб его сын, разбившись на мотоцикле.