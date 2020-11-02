В Подмосковье из арбалета застрелили «колбасного короля» Владимира Маругова, - СМИ
- Азия и мир, происшествия
- 13:49, 02 ноября 2020
- Просмотров: 10441 Кыргызча
CentralAsia (CA) - В Московской области убит известный российский бизнесмен, владелец компании «Мясная империя» Владимир Маругов, которого в СМИ называли «колбасным королем». Об этом пишут телеграм-каналы.
Сообщается, что двое неизвестных проникли к нему домой, связали его гражданскую жену веревкой и после выстрелили из арбалета в Маругова.
Бизнесмен скончался до приезда скорой помощи.
Владимир Маругов – хозяин и генеральный директор нескольких предприятий. В июле 2019 года погиб его сын, разбившись на мотоцикле.