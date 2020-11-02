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  2 ноября 2020
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В России за сутки COVID-19 выявили у более 18,2 тыс. человек

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 18 257 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 84 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 4 585 (25,1%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 1 655 038 случаев (+1,1%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора за весь период проведено свыше 61,5 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 512 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 393,6 тыс. человек.

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