Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 238 человек

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CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавируса скончались 238 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 53, Удмуртской Республики – 12

и Нижегородской области – 12.

Общее количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день достигло 28 473 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 655 038 человек, из них выздоровели 1 236 033 человека, под медицинским наблюдением остаются 393,6 тыс. пациентов.