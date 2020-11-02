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  2 ноября 2020
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Число жертв коронавируса в России за сутки увеличилось на 238 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавируса скончались 238 человек, передает оперативный штаб.

Так, большинство случаев смерти зафиксировано в Москве – 53, Удмуртской Республики – 12
и Нижегородской области – 12.

Общее количество жертв коронавируса в России на сегодняшний день достигло 28 473 человек. Всего с начала пандемии COVID-19 выявлен у 1 655 038 человек, из них выздоровели 1 236 033 человека, под медицинским наблюдением остаются 393,6 тыс. пациентов.

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