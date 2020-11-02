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  2 ноября 2020
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В Узбекистане опровергли массовое увольнение рабочих сахарных заводов

CentralAsia (UZ) -  Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана опровергло факт массового увольнения рабочих по инициативе руководства на сахарных заводах в Ангрене и Хорезме.

По данным Государственной инспекции труда, выяснилось, что в ООО «Ангрен Шакар» и «Хорезм Шакар» рабочие не были уволены по инициативе компании. Кроме того, отмечается, что деятельность заводов была приостановлена в связи с пандемией коронавируса, и принимаются меры по их запуску, - говорится в официальном заявлении.

По данным ведомства, 1081 работник ООО «Хорезм Шакар» подписали трудовые договоры. В настоящее время 418 работников заняты на ремонтных работах до возобновления деятельности завода. Отмечается, что уволены только те, кто подавал заявление о расторжении трудового договора по собственному желанию.

В настоящее время в ООО «Ангрен Шакар» работает 550 сотрудников, а с июня по октябрь 2020 года трудовые договоры со 170 сотрудниками были расторгнуты по соглашению сторон.

«В связи с приостановкой деятельности компании в июне 2020 года из-за того, что карантинные ограничения серьезно повлияли на реализацию продукции компании, сотрудникам был предоставлен трудовой отпуск и отпуск за свой счет. За сентябрь-октябрь этого года работникам выплачивалась среднемесячная заработная плата », - сказано в сообщении.

27 октября УзА со ссылкой на информацию пресс-службы ООО «Ангрен Шакар» сообщило, что на предприятиях «Ангрен Шакар» и «Хорезм Шакар» начались массовые увольнения.

«В результате более 2000 сотрудников могут потерять работу и остаться без средств к существованию», - сообщало УзА.

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